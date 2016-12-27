Социум Оксана Яблочкина

Аптеки Волгоградской области проверят на наличие лекарственных препаратов против гриппа

Председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Качество жизни (Здоровье)» Наталья Семенова предложила провести проверку аптек региона на предмет наличия препаратов, необходимых в период высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Если же нужных лекарств в аптеках не окажется, думцы будут предпринимать экстренные меры. Подключились к этой работе и гражданские активисты Волгограда, которые готовы сообщать депутатам о фактах отсутствия дешевых антивирусных препаратов в аптеках. В настоящее время в Волгоградской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, и рост заболеваемости продолжается.