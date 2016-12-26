26.12.2016   Городская среда, Разное   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Аптеки Волгограда проверят на наличие противовирусных препаратов

Аптеки Волгограда проверят на наличие противовирусных препаратов. Эта необходимость возникла в связи с нарастанием в регионе эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.

Положение стало обостряться на прошлой недели. когда в Волгограде был превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. был изменен режим работы поликлиник — теперь они работают с 8 утра до 8 вечера, смены увеличены и у выездных врачебных бригад. 

депутаты будут контролировать как частные, так и государственные аптеки, пояснила Наталья Семенова, председатель комитета областной думы по охране здоровья. Пик эпидемии может прийтись на праздничные дни, потому волгоградцам рекомендуют принять все меры предосторожности.

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