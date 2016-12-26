Аптеки Волгограда проверят на наличие противовирусных препаратов
Аптеки Волгограда проверят на наличие противовирусных препаратов. Эта необходимость возникла в связи с нарастанием в регионе эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.
Положение стало обостряться на прошлой недели. когда в Волгограде был превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. был изменен режим работы поликлиник — теперь они работают с 8 утра до 8 вечера, смены увеличены и у выездных врачебных бригад.
депутаты будут контролировать как частные, так и государственные аптеки, пояснила Наталья Семенова, председатель комитета областной думы по охране здоровья. Пик эпидемии может прийтись на праздничные дни, потому волгоградцам рекомендуют принять все меры предосторожности.
Похожие записи:
- В Волгограде вспоминают известного государственного деятеля Алевтину Апарину
- В Волгограде прокуратура проверит сайт с интимными фото школьниц
- В Камышине пройдет фестиваль патриотической песни имени Героя России Александра Колгатина
- Волгоградский филиал Россельхозбанка выплатил именные стипендии лучшим студентам
- Волгоградский «Химпром» разворовывают?
Добавить комментарий