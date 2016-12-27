В Волгограде прошла традиционная акция «Ханукальный свет милосердия»

В минувшие выходные в Волгоградском еврейском общинном центре прошла акция «Ханукальный свет милосердия», ставшая уже традиционной в областном центре.

— Право участвовать в этой акции получили учащиеся 7 класса школы «Ор Авнер», — рассказала ИНТЕРу руководитель центра Яэль Иоффе. — Ребята вместе с классным руководителем посетили ветеранов войны, членов волгоградской еврейской общины и наших давних друзей, которые с нетерпением ждут школьников в гости.

Всем ветеранам вручили подарки от школы «Ор Авнер» и «ВЕОЦ».

— Ребята пели песни, читали стихи, рассказали историю Хануки и вместе с хозяевами — людьми с особыми потребностями — зажгли ханукальные свечи, — поделилась рабанит Яэль Иоффе. — А радушные хозяева, в свою очередь, рассказали, как в их семьях отмечают светлый праздник, вспомнили истории из своей жизни.

По мнению взрослых членов еврейского общинного центра, такие поездки в рамках акции «Ханукальный свет милосердия» очень важны как для ветеранов, так и для подрастающего поколения. Ребята учатся поддерживать тех, кто в этом нуждается. Проявлять доброту, понимание, заботу и, конечно же, знать и поддерживать историю и традиции своего народа.

Получили подарки в канун праздника Ханука и сами школьники — издательство «Феникс» совместно с Федерацией еврейских общин России направило в ряд общин, в числе которых Волгоградская еврейская религиозная община, развивающую детскую литературу.

82 экземпляра разнообразных обучающих, прекрасно исполненных, с яркой качественной полиграфией книг поступили в Волгоград в канун праздника и стали замечательными призами детям — учащимся школы «Ор Авнер» и воскресной школы за участие в ханукальном музыкальном конкурсе и игре «Верю- не верю».

Фото предоставлено Волгоградским еврейским общинным центром