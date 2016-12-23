Владимир Выборнов, глава КФХ, Волгоградская область: «Перспективы стать развитой аграрной страной я не вижу»

-Мы кормим страну, а не те, кто, сидя в кабинетах, задают направления. Им сверху кажется: развития, — говорит фермер Владимир Выборнов. — Но мы-то видим: при нашей ценовой политике еще очень долго будем топтаться на месте — нет у нас перспективы нормального развития. Снимут санкции и контрсанкции – повезут отовсюду овощи и задавят нас…

Об этом известный в регионе фермер Выборнов говорил во время визита ИНТЕРа в его хозяйсвто. Накопилось на душе много…

«Степь да степь кругом…»

Владимир Дмитриевич окинул глазами простиравшуюся до горизонта заснеженную даль. Ни голосом, ни слухом Господь его не обидел. А уж характером… Без него фермеру в полупустынной заволжской степи не выжить. Многих засухи повышибали из седла. Владимир Дмитриевич держится…

-Вообще-то, — объясняет, — я Николаевском районе родился. Судьба привела сюда — сначала не нравилось. Потом подумал: до Ленинска 20 км, до города рукой подать. Захотел – поехал в театр.

-Ездите?

-Нечасто, но бываю.

Резко оборвав лирическое отступление, перешел к делу – к хозяйству.

-Вот, — показывает, — австрийская поливальная машина «Бауэр»… Вот комбайн (немецкий): копалки копают лук, он подбирает и подает его на сортировочный стол, дальше по транспортеру — на буртоукладчик… Половину урожая закладываю на хранение… Это — бывшие зерносклады совхоза «Химик» Я их выкупил, перекрыл, реконструировал. В одном построил вентиляционную шахту, запустил чешское оборудование автоматического климат-контроля. В программу закладывается режим вентиляции и обогрева. Можно следить за ним из дома и корректировать с мобильного телефона. Вот смотрите: на улице минус 10, а здесь плюс 2…

Когда работа в кайф, «горе луковое» становится радостью

-А как вы начинали?

-Работал в совхозе главным инженером, главным гидротехником, заместителем директора. В 92-м году надумал организовать крестьянское хозяйство. Жена возмутилась: «А кто семью кормить будет?» У нас тогда родился младший сын. Послушался ее. Через год смотрю: все вокруг рушится. Написал заявление. Мне выделили землю. Взял кредит, купил комбайн, трактор и ЗИЛ. Год был урожайный. Расплатился с долгами. Хороших механизаторов подтянул к себе – совхоз-то рушился. А у меня вместе с арендованной землей уже было 2 тыс. га, четыре комбайна.

Занимался зерном. А потом пошли засухи. В 97-м все задисковали – убирать было нечего. Стало ясно: надо что-то предпринимать. Или — сворачивать дело. Сын как раз из Израиля вернулся. Он в аспирантуре сельхоза учился – на практике там был. Подсказал: «Давай заниматься луком…»

Купили землю у канала, поставили насосные. Сразу начинали с капельного орошения. Это было российское ноу-хау: его у нас разработали. До внедрения не довели. А в Израиле и Европе ухватились. Оттуда оно вернулось к нам.

Выращивая лук, начали набирать обороты. Люблю эту культуру. Когда урожай хороший, все складывается, и видно, что не зря работали, «горе луковое» — радость. Сыновьям я предлагал: «Захотите в городе устроиться – помогу..» Не хотят: там они – планктон, а здесь — хозяева своей судьбы. На земле она нелегкая.

Реформы прошлись по нашим хребтам

Премьер, считая себя реформатором, говорит, что реформы у нас провели лучше столыпинских. Сельское хозяйство, в отличие от многих отраслей промышленности, выжило, потому что крестьянские хребты оказались крепкими. Вот только в каком виде? По уровню механизации и автоматизации мы отстаем от развитых стран лет на 50.

Цикл сильных засух, похоже, прошел. Года два-три будут нормальными. В самый раз рвануть бы вперед: развивать орошение, механизировать и автоматизировать процессы, сделать реконструкцию хранилищ, построить новые, закупить современное оборудование, технику. Нет на это средств у государства – дайте крестьянам их заработать. Для этого нужны нормальные цены.

Государственная поддержка, о которой так много говорят, идет в основном холдингам. Средним и малым хозяйствам достаются копейки. Выживут – хорошо. Не выживут – туда им и дорога. Министр сельского хозяйства Ткачев считает, что ЛПХ не нужны, малые и средние фермерские хозяйства бесперспективны — будущее за холдингами. Тогда, господа, переведите людей в города и кормите: платите пособие по безработице. Такое, чтобы, как на Западе, жить на него могли. Иначе может дойти до социального взрыва. Почему, например, во Франции правительство поддерживает малые и средние фермерские хозяйства? Они решают проблему занятости населения, социального равновесия.

Инфляцию сдерживают за наш счет

Все делаем на средства, которые сами зарабатываем. Бросили нам клич: берите кредиты, стройте новые хранилища, реконструируйте старые – мы будем субсидировать процентную ставку. Я взял кредит, купил новое оборудование для склада, запустил его. Это обошлось в 6 млн. руб. Главой Минсельхоза стал Ткачев – ввели условие: нет у тебя 50 га орошаемой площади – вычеркиваем из этого проекта. А у меня было 42 га. Вычеркнули. Кредит я выплатил. Но второй склад реконструировать не могу — ценовая политика не позволяет. Она привела к тому, что мы как Буратино: сколько рублей закопали в землю, столько и выкопали.

В 2007 году, когда мы начинали возделывать лук, при продаже с поля он стоил 6 руб./кг. В 2016-м – столько же. Правительство, чтобы не допустить роста инфляции, держит цены на сельхозпродукцию. А цена дизтоплива поднялась с 14 руб. за литр до 32-х , тарифы на электроэнергию подскочили в 2 раза, цена запчастей – в 2-3 раза. Их государство держать не хочет. И захотело бы – не может диктовать ни монополистам, ни банкам. Кредиты дорогие, для большинства хозяйств недоступные.

Мы посчитали себестоимость лука: вышло порядка 6-6,5 руб./кг. У кого есть хранилища, могут придержать продукцию. У нас в районе они есть в двух хозяйствах: нашем и Хвана. Остальные вынуждены продавать продукцию с поля. Некоторые подумывают сворачивать производство, потому что работать себе в убыток нет смысла.

Хочется верить, что что-то изменится к лучшему

Лук поставляем по контрактам в Москву, Нижний Новгород, Самару. Кроме него, выращиваем картофель, немного арбузов, зерно. Заволжская яровая пшеничка – самого высокого качества: из нее хороший хлебушек получается. Местные жители держат скот: ему нужны ячменная, пшеничная солома, фураж. Продаем по невысоким ценам.

Слава Богу, все убрали, расплатились по долгам, выдали зарплату. А из новой техники ничего не купили. Сейчас покупаем семена, каплю, удобрения. И — вперед…

Хочется верить, что что-то изменится к лучшему, и мы пробьемся. На том и держимся. Надо кормить свои семьи, семьи людей, которые у нас работают. Надо страну кормить…